Nationaal hitteplan van kracht, hele nacht geplakt onder de lichtende nachtwolken en nu dient de dag zich aan. Zoals elke andere dag is ook deze niet te doen, en is het ook nog eens warmer dan u aankan. Sowieso thuis'werken' want de file en trein verdient niemand, vandaag geldt het landelijke tropenrooster: aangepaste schooltijden, bouwvakkers begonnen extra vroeg, pontjes geschrapt in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht, en afval al tussen 06:30 en 07:00 opgehaald in functionerende gemeenten als Vlissingen, Purmerend, Vught, Woerden, Bernheze, Son en Breugel, Tilburg, Dongen, Nijmegen, Cranendonck en het Land van Cuijk.

En dan moet de dag nog beginnen. We gaan live!

Update 08:00 - Zie de live temperatuur landelijk alhier. Om 07:30 was het in Zuid-Holland al 23,8 graden.

Update 08:00 - Het KNMI geeft Code Oranje in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

Update 08:01 - Om 07:40 was het al 24,1 graden in Zuid-Holland.

Update 08:18 - Meent u een verkoelende bui aan te zien komen op buienradar? Jammer joh het zijn vliegende mieren.

Update 08:19 - Om 08:00 was het al 24,9 graden in koploper Zuid-Holland.

Update 09:09 - Het RIVM waarschuwt voor SMOG. "Dinsdag 1 en woensdag 2 juli wordt de luchtkwaliteit “slecht” in Noord-Brabant en delen van Midden-Nederland. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. (...) Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog."

Update 09:43 - In plaatselijke nieuws was het de heetste juni ooit in Japan.

Tussenstand 10:35 - 31,1 graden in Scheveningen! Plaatselijke uitschieters tot 38 of zelfs 39 graden verwacht.

Update 11:36 - 't Zuiden staat op 33,4!