Best bijzonder: morgenmiddag 23 juli, midden in de zomer, heeft 'zonnekampioen Nederland' de hoogste elektriciteitsprijs van heel Noordwest-Europa. #grafiekvandedag

Landgenoten! Het licht gaat binnenkort weer eens UIT. En nu eens niet door Russische haxors, Chinese thermobarische energie-jammers, de Tweede Kamer die de hele dag het licht in de plenaire zaal laat branden, buitenlandse hyperscale data-centers op Hollandse bodem of Truus die iedere dag de airfryer aanslingert omdat vlees niet meer te betalen is. MAAR DOOR AIRCO'S. Iedereen heeft tegenwoordig maar airco's, en dat is heel erg SLECHT voor de natoer, voor het klimaat, en voor de portemonnee.

Hier schrik je toch van...

TNO schat dat in 2030 ruim 40 procent van de huishoudens ten minste één airco heeft en dat het totaal aantal airco’s dan op circa 6,3 miljoen uitkomt.

In 2021 had nog maar 20 procent van de huishoudens een airco. Bijna 90 procent van de vaste airco’s in Nederland is in de afgelopen vijf jaar geïnstalleerd. (Algemeen Dagblad)