LIVEBLOG. CODE GEEL voor heel Nederland, Nationaal Hitteplan ACTIEF

Houd het hoofd koel

Het Nationaal Hitteplan is ACTIEF en daarbovenop komt ook nog eens de waarschuwing die altijd levens redt: CODE GEEL in heel het land. En u weet, dan geldt het devies: wees NIET ACTIEF. Anders kunt u zomaar doodgaan en dat vindt het RIVM stiekem hartstikke leuk want daar tellen ze zo graag en willen ze achteraf kunnen zeggen: 'Zie je wel, we hadden nog zo gezegd GEEN BOMMETJE, dit krijg je er nou van'. Hee maar wacht eens even, die beloofde terreurhitte heeft ons nog helemaal niet bereikt. Er is geen zon te zien, het regende vanochtend en - gehoord op de redactie - het is zelfs best frisjes. Ja wat krijgen we nou? Dit was ons niet beloofd door het KNMI. Hadden we de schuilkelder helemaal geprepareerd, blijft die verdomme ongebruikt. Wij gooien vandaag het kacheltje aan, strijken de bankdekentjes en leggen vast wat extra houtblokken droog voor de avondkoelte. Houd vol, onderkoelde mensen, ooit krijgen we echt wel weer die vertrouwde warme zomerdagen des doods!
Update 11:35 - Nou nou, poeh poeh, is het al tijd voor zwembadjes?
Update 13:05 - Leven we nog?

BEHOED EN BEWAAR ONS

Voorlopig is dit het beeld

Terwijl het KNMI waarschuwde voor

Tags: hitteplan, heet, warm, zomer
@Dorbeck | 12-08-25 | 10:35 | 208 reacties

Reaguursels

