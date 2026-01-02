De VrijMiBo is voor jou
Daar zijn we weer
Een nieuw jaar, een nieuwe winter, een nieuwe VrijMiBo, maarrr... aangezien de muziekscène nog in winterslaap is, zult u het moeten doen met het lichtvoetige bloemetje hierboven en het gedichtje hieronder (okee, en nog een clippie uit Venezuela, helemaal onderaan). Maak er wat van makkers. Deze is voor jullie.
Dit is voor jou; nu ik je niet meer spreken kan
nu ik je zoeken moet in sporen
je volgend op een afstand, steeds erop bedacht
mij niet te verraden -
spreek ik voor jou; al zul je het nooit weten.
Ik ben niet wanhopig, ik ben je niet onwaardig.
Ik heb een leven gevonden nu en hier.
Maar een leegte heerst, als een duizeling,
in de kringloop der planeten.
Terugblikbonus
VOC VRIJDAG 🇳🇱 pic.twitter.com/bjGxFPosJi— Oranje Boven (@ob_nl) January 2, 2026
Groeten uit Rotterdam!
Syrische AZC-jeugd bij vuurwerkshow Rotterdam gisternacht. Tweede van links is vast aardappelschilhobbyist. pic.twitter.com/ecK9Q2rc80— Michael Vis (@MichaelVis_) January 1, 2026
Okee toch nog een muziekie
Ciao ragazzi
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De laatste VrijMiBo
Ook nu is het weekend
Verkansie VrijMiBo
Geen muziek, wel: Winter
Voltreffer. Bier op bakkes Mart Hoogkamer
Met haast militaire precisie
VrijMiBo met Nas, DJ Savage en: János Pilinszky
Nog steeds nieuwe stijl, nog steeds bier, wel -1 wolf. Het is WEEKEND
Black FriMiBo met Jessie J, Corpus Delicti, Vondel
Even de kerstbonus pre-emptive op een café nuken
VrijMiBo met De La Soul, René Karst, Danko Jones & THUNDERDOME
Nog steeds weekend, nog steeds bier, nog steeds nieuwe stijl