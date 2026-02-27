VrijMiBo met Gorillaz, Bruno Mars, Heavenly en: H.W. Longfellow
Een zonnig weekend
Muziek voor in de zon, voor bij het bloemetjes ruiken, het grasmaaien of het totale genieten op deze prachtige vrijdag: het nieuwe album van Gorillaz, The Mountain. Eindelijk iets sympathieks van hun(?) kant. Natuurlijk, het wordt nooit meer beter dan vroeger maar wie dat wenst moet lekker Taylor Swift aanzetten op de VrijMiBo, kijken of dat zo leuk is. Met de hemelse Nigeriaanse stem van de in 2020 gestorven Tony Allen wordt het aardigste nummer op de plaat net wat aardiger. Op de rest van het album figureren ook nog: Mark E. Smith, Bobby Womack, Dennis Hopper(!), De La Soul en David Jolicoeur. De erven Lou Reed gaven geen toestemming gebruik te maken van zijn stem, en dat is maar goed ook. Het maakt dit album prima te pruimen, zeker met de lading fantastische videoclips van Gorillaz en de short film The Mountain, The Moon Cave and The Sad God die de verschijning luister bijzetten. Kijk en luister vooral zelf. Hieronder voorts de wekelijkse dikke dump en een zonnig gedicht van de welbekende poëet Henry Wadsworth Longfellow. Proost op het weekend fellows.
Bruno Mars
The Rainy Day - Henry Wadsworth Longfellow
The day is cold and dark and dreary;
It rains and the wind is never weary;
The vine still clings to the mouldering wall,
But at every gust the dead leaves fall,
And the day is dark and dreary.
My life is cold and dark and dreary,
It rains and the wind is never weary;
My thoughts still cling to the mouldering past,
But the hope of youth fall thick in the blast,
And the days are dark and dreary.
Be still, sad heart!
And seize repining,
Behind the clouds the sun is shining;
Thy fate is the common fate of all,
Into each life some rain must fall,
Some days must be dark and dreary.
Vanaf vandaag te zien: Man on the Run
Vandaag in de bios: Elvis Presley In Concert (EPIC!)
Heavenly (indie maar dan twee pop indie)
Lala Lala (indie maar dan indie rock)
Kwes (art-pop)
Hey Colossus (rock)
Donovan Woods (folk)
Ludovico Einaudi (klassiek maar vooral voor films en reclames)
Deathcrash (rock)
Bill Frisell (dromerige jazz)
A Thousand Horses (country rock)
Slagmauer (GU)
Varials (GU maar behind the scenes)
A Wilhelm Scream (GU)
Carpenter Brut (GU)
Paul Gilbert (GU)
