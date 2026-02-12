achtergrond

Paniek! Bel het Rode Kruis! Carnaval wordt fris

Hier hier hier er zitten ijsblokjes in m'n bier hey hey hey nee dat vind ik niet okee

Ronaldo, Zorro, Spartacus en Dorbeck tijdens carnaval

Wat is tijdens carnaval het verschil tussen 2.000 bier drinken bij 10 graden Celcius en 2.000 bier drinken bij 3 graden Celcius? In het tweede geval wat kouder is natuurlijk! En daarom hebben wij het RODE KRUIS. Want het Rode Kruis WAARSCHUWT mensen als het koud wordt. Zoals 3 graden boven nul. "Zie je een vriend plots ongecontroleerd rillen of gaat die anders ademen, dan kan er sprake zijn van onderkoeling." Met andere woorden: jammer dan vriendengroepen uit Rotterdam en Utrecht die de sfeer in Brabant komen verpesten, het Mitch uit Baywatch-pak mag dit jaar in de kast. U gaat gewoon weer als SWAT-loser, of met een FBI-shirt (Female Body Inspector), zoals alle inspiratieloze halfjes. Brrrrr, wat is het koud, tijdens het drinken van 2.000 bier! En oh ja, eet voldoende.

Dit bijvoorbeeld

O god daar heb je deze zombie ook weer

Wij erkennen alleen dit nummer

SAD

Tags: carnaval, bier, vasteloavend
@Mosterd | 12-02-26 | 18:30 | 85 reacties

