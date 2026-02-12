Wat is tijdens carnaval het verschil tussen 2.000 bier drinken bij 10 graden Celcius en 2.000 bier drinken bij 3 graden Celcius? In het tweede geval wat kouder is natuurlijk! En daarom hebben wij het RODE KRUIS. Want het Rode Kruis WAARSCHUWT mensen als het koud wordt. Zoals 3 graden boven nul. "Zie je een vriend plots ongecontroleerd rillen of gaat die anders ademen, dan kan er sprake zijn van onderkoeling." Met andere woorden: jammer dan vriendengroepen uit Rotterdam en Utrecht die de sfeer in Brabant komen verpesten, het Mitch uit Baywatch-pak mag dit jaar in de kast. U gaat gewoon weer als SWAT-loser, of met een FBI-shirt (Female Body Inspector), zoals alle inspiratieloze halfjes. Brrrrr, wat is het koud, tijdens het drinken van 2.000 bier! En oh ja, eet voldoende.