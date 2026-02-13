Vrijdagmiddag de baas in z'n belachelijke Lynk & Co terug naar z'n stinkhuis in Almere-Muziekwijk en u hebt eindelijk tijd voor uzelf, misschien drinkt u wel bier, misschien liggen de bitterballen al te genieten in het vet, misschien viert u wel carnaval, misschien zit u al de hele dag met griep op de plee u ingewanden eruit te huilen. Er is een nieuwe plaat met zigeneurpunk (mag dit nog?) van Gogol Bordello, bij het iets grotere publiek bekend van het niet meer optreden met de haatpunkers van Bob Vylan omdat het 'logistiek niet meer mogelijk' was. Studiomuziek van Gogol Bordello is eigenlijk nooit leuk om te beluisteren, maar het is wel leuk om op uw festival naar keuze vooraan te gaan staan om 'te kijken wat er gebeurt'. Voorts is er highschool emorock gekrijs van Story of the Year, een boel metal en een gedicht van Cees Nooteboom . Het weekend is weer een feestje, maar u moet zelf de slingers naar beneden halen. Succes!

zoals regen zoekt een natuurlijk versmelten

en planten hun aarde ten zeerste bevroeden

zo drijvend op een lange zijden zeewind

blies jij in mijn gebied je oevers, mistiger,

heb jij verdriet voortdurend op mij ingesproken

zoals ook regen steeds zoekt een natuurlijk versmelten.

en groeit nu dit bitter stromen rustiger, zijns ondanks, en

opgesierd met vreemde dingen van het maanspel -

het blijft mijn grondwater van dagelijks versterven

en jij en ik is dood en verder machteloos.

