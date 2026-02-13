VrijMiBo met Gogol Bordello, Story of the Year, een boel troep en: Cees Nooteboom
Het is weekend
Vrijdagmiddag de baas in z'n belachelijke Lynk & Co terug naar z'n stinkhuis in Almere-Muziekwijk en u hebt eindelijk tijd voor uzelf, misschien drinkt u wel bier, misschien liggen de bitterballen al te genieten in het vet, misschien viert u wel carnaval, misschien zit u al de hele dag met griep op de plee u ingewanden eruit te huilen. Er is een nieuwe plaat met zigeneurpunk (mag dit nog?) van Gogol Bordello, bij het iets grotere publiek bekend van het niet meer optreden met de haatpunkers van Bob Vylan omdat het 'logistiek niet meer mogelijk' was. Studiomuziek van Gogol Bordello is eigenlijk nooit leuk om te beluisteren, maar het is wel leuk om op uw festival naar keuze vooraan te gaan staan om 'te kijken wat er gebeurt'. Voorts is er highschool emorock gekrijs van Story of the Year, een boel metal en een gedicht van Cees Nooteboom. Het weekend is weer een feestje, maar u moet zelf de slingers naar beneden halen. Succes!
Story of the Year (highschool emorock gekrijs)
zoals regen zoekt een natuurlijk versmelten
en planten hun aarde ten zeerste bevroeden
zo drijvend op een lange zijden zeewind
blies jij in mijn gebied je oevers, mistiger,
heb jij verdriet voortdurend op mij ingesproken
zoals ook regen steeds zoekt een natuurlijk versmelten.
en groeit nu dit bitter stromen rustiger, zijns ondanks, en
opgesierd met vreemde dingen van het maanspel -
het blijft mijn grondwater van dagelijks versterven
en jij en ik is dood en verder machteloos.
PS. Reminder
Boy Golden (koiboi)
The Infamous Stringduster (bluegrassgedoe, verzamelplaat van de laatste 20 jaar)
Angel Dust (rock)
Asgeir (zinger-zangrijter)
Remember Sports (knuffelrock)
Brent Faiaz (gedoe)
Howling Bells (indie)
Mariachi El Bronx (THE BRONX)
Converge (GU)
Fossilization (GU)
Greyhawk (GU)
Messticator (GU)
Slaughterday (GU)
Winter Eternal (GU)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! De start van carnaval
Omdat het beneden de rivieren ook donders gezellig is
Paniek! Bel het Rode Kruis! Carnaval wordt fris
Hier hier hier er zitten ijsblokjes in m'n bier hey hey hey nee dat vind ik niet okee
De VrijMiBo is voor jou
Daar zijn we weer
De laatste VrijMiBo
Ook nu is het weekend
Verkansie VrijMiBo
Geen muziek, wel: Winter
Voltreffer. Bier op bakkes Mart Hoogkamer
Met haast militaire precisie
VrijMiBo met Nas, DJ Savage en: János Pilinszky
Nog steeds nieuwe stijl, nog steeds bier, wel -1 wolf. Het is WEEKEND