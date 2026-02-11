Goed nieuws voor Cees Nooteboom: hij zal het boekenweekessay van 2026, waarin Doortje Smithuijsen haar navel volledig leegschraapt en daarna kruidt met wat uiterst voorspelbare inzichten, moeten missen. Hij is namelijk dood. De beste man werd 92, en laat een lijvig oeuvre achter, dat ook nog eens helemaal de moeder vertaald de wijde wereld rondtrok. Dat deed hij zelf ook, wat uitstekende kopij opleverde in een tijd waarin de NPO nog niet elke maand een gekmakend stompzinnig reisprogramma olv een BN'er uitboerde. En ja, geen gezeik, die romans waren ook steengoed, al schreef Sees een beetje zoals de gemiddelde vrouw over haar dag vertelt: met een rijk oog voor detail dat als positief kán worden ervaren. Postuum kun je de Nobelprijs voor Literatuur overigens niet winnen, dus die kans is nu definitief verkeken. Afijn. We stoffen Rituelen af en gaan 'm dit weekend eens stevig herlezen. RIP.

(Kijktip: Cees Nootebom vs Ivo Niehe)