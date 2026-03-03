Ging afgelopen weekend rond op Twitter, driftig gedeeld door Ron Eisenmann, voorzitter van het CIDI: bovenstaand filmpje. Daarin beweert Leon de Winter dat de beelden die even daarvoor zijn getoond niet van een getroffen Iraanse meisjesschool zouden zijn, maar van een bombardement op Kaboel in 2021.

Nou snapt iedereen (behalve kennelijk de eindelijk van het Bert Huisjes juk bevrijde WNL-redacteur die Leon de Winter heeft uitgenodigd) dat Leon de Winter niet per se een betrouwbare bron is als het op betrouwbaar nieuws uitkomt, maar vandaag maakt Leon het nog eens extra koddig door op Twitter de bron voor zijn bewering te openbaren: Grok. Tja. Niet echt een betrouwbare bron, lazen wij ooit in De Telegraaf. Sterker nog, zelfs volgens Grok is Grok in dit geval geen betrouwbare bron (zie hier een geestig gesprek met een alerte twitteraar). Bovendien hebben wij nergens zijn beelden van het bombardement op Kaboel uit 2021 gevonden die overeenkomen met de door de NOS uit Iraanse bronnen overgenomen beelden.

Dat neemt niet weg dat het Iraanse regime, dat de aanslag meldde, zelf ook niet bepaald een betrouwbare bron is. Maar dat de meisjesschool getroffen is en dat er veel doden zijn gevallen, is zeer waarschijnlijk. Ook zou het goed kunnen dat de VS daarvoor verantwoordelijk zijn, aangezien de school in de buurt van een basis van de Revolutionaire Garde stond (zie de updates ons liveblog hier om 12:55 en hier om 18:50) en de VS aan de BBC heeft laten weten de zaak te onderzoeken.

Dat de meisjesschool het slachtoffer is van een vergissing van de Revoutionaire Garde (zoals het oppositiekanaal Radio Gilan op zaterdag om 12u37 op Telegram meldde) valt, voor zover wij het op dit moment zien, niet uit te sluiten. Wat echter wel uitgesloten is, is dat deze beelden daarvoor bewijs zouden zijn. Die zijn hoogstwaarschijnlijk namelijk 1300 kilometer verderop gemaakt. Maar goed. Waarom leest u dit topic eigenlijk als u ook gewoon iS dIt wAaR aan Grok kunt vragen.

