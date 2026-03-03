Het komt helemaal goed met Europa want DE FRANSEN gaan (zoals al gemeld in Liveblog 8, NIEUW IRAN-LIVEBLOG HIER) hun nucleaire arsenaal uitbreiden. Hoe groot wordt dat nucleaire arsenaal dan, horen we u denken. Dat gaan de Fransen dus mooi niet meer zeggen. De tijd dat iedereen zomaar even een kijkje in de Europese militaire keuken mocht nemen is voorbij en wie dat wel probeert wordt onmiddellijk beschoten of krijgt een enkeltje guillotine. Alsof het nieuws alleen nog niet goed genoeg was, Macron deed de aankondiging ook nog eens in een mokervette onderzeebootbasis met een kernonderzeeër als backdrop. Zonder twijfel Macrons beste move sinds die zonnebril op het WEF. En weedu wie ook mee willen doen aan het Franse kernwapenproject? WIJ. Stap in losers, we worden een gezamenlijke kernmacht. We gaan Europa weer groot maken. Samen met u onder de nucleaire paraplu. Magnifique, le paraplu nucleaire!