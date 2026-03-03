TERUGKIJKEN - Macron en de NUCLEAIRE PARAPLU bij gigantische kernonderzeeër
Ohlala
In front of a nuclear submarine, Macron announces that France will expand its nuclear arsenal, and open to stationing nuclear arms across Europe.— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 2, 2026
Everyone sings La Marseillaise.
Got to hand it to him, Macron knows how to produce stunning visuals. pic.twitter.com/rqD4nYabpG
Het komt helemaal goed met Europa want DE FRANSEN gaan (zoals al gemeld in Liveblog 8, NIEUW IRAN-LIVEBLOG HIER) hun nucleaire arsenaal uitbreiden. Hoe groot wordt dat nucleaire arsenaal dan, horen we u denken. Dat gaan de Fransen dus mooi niet meer zeggen. De tijd dat iedereen zomaar even een kijkje in de Europese militaire keuken mocht nemen is voorbij en wie dat wel probeert wordt onmiddellijk beschoten of krijgt een enkeltje guillotine. Alsof het nieuws alleen nog niet goed genoeg was, Macron deed de aankondiging ook nog eens in een mokervette onderzeebootbasis met een kernonderzeeër als backdrop. Zonder twijfel Macrons beste move sinds die zonnebril op het WEF. En weedu wie ook mee willen doen aan het Franse kernwapenproject? WIJ. Stap in losers, we worden een gezamenlijke kernmacht. We gaan Europa weer groot maken. Samen met u onder de nucleaire paraplu. Magnifique, le paraplu nucleaire!
Precies de energie die we nodig hebben
L’esprit français. 🇫🇷 pic.twitter.com/m0rwSkEC9X— Élysée (@Elysee) March 2, 2026
[#MondayMotivation] Quand tu retrouves ton collègue préféré pour attaquer la semaine⚓️ pic.twitter.com/sqcXi4FtqC— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 2, 2026
Het is heerlijk lenteweer onder de Franse nucleaire paraplu.— Owen (@Genuanceerdeman) March 2, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Macron trots als haantje met zeven cloaca's: (ook) Frankrijk schaakt tanker Russische schaduwvloot
En je Russische proletenskiërs zijn niet meer welkom in Courchevel
Franse crisis in het StamCafé
Vierde premier in 2 jaar tijd weggestuurd
'Grootste bosbrand van de zomer' in Frankrijk
Frankrijk leuk land, jammer dat er zoveel Franken wonen
KAART - From The Riviera to the Sea
Hoe gaan we Free Free Francastine noemen?
POLL. Van welke feestdagen moeten we af?
Feesten doet u maar in uw eigen tijd
Zaak zwerverpletter Elvis E. overgedragen aan Frankrijk
Wordt daar verdacht van 7 soortgelijke incidenten