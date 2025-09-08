Franse crisis in het StamCafé
Vierde premier in 2 jaar tijd weggestuurd
Putain! De Fransen zitten zonder premier en dat voor de vierde keer in 2 jaar tijd. François Bayrou heeft de vertrouwensstem in het parlement niet overleefd omdat het parlement het nogal stom vindt dat zijn regering 44 miljard euro wil bezuinigen. Dat moet van de regering gebeuren bij alle ministeries behalve Defensie, allemaal omdat het Franse begrotingstekort meer dan 5 procent van het BBP bedraagt. Daarmee hebben ze de op twee na hoogste schuld van Europa, met alleen Italië en Griekenland voor zich. Bayrou weg dus, en de oppositie ruikt ook bloed wat betreft de positie van president Macron. Die zegt zelf binnen enkele dagen een nieuwe premier aan te wijzen MAARJA dikke kans dat die ook wordt weggestemd en er alsnog nieuwe parlementsverkiezingen moeten komen. Het is dus alleszins INSTABIEL en dat terwijl het in de rest van West-Europa (hallo Dick Schoof) ook geen pretje is. Merde!
'We are giving Macron two choices. Either he can be impeached or he can resign' says French National Assembly Deputy Mathilde Panot.— Sky News (@SkyNews) September 8, 2025
She is speaking in Paris after the French Prime Minister Francois Bayrou lost the confidence vote.https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501 pic.twitter.com/Q59I8fm1eM
Mooie kalender wel
National Assembly releases trailer video for historic vote of confidence on Instagram (2025) pic.twitter.com/ryuOrb2W5h— insane moments in french politics (@InsaneFrenchPol) September 8, 2025
Reaguursels
