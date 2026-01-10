achtergrond

Jimmy Carr schuift Denen pangpang-gate in de schoenen

Mooi en goed

Hahahaha die Denen. Ach ja, de Denen. U hoort het goed, ondanks dat we her en der zo razend ons best doen zijn de Hollanders op het moment niet het lachtertje van de wereld, maar is DENEMARKEN de pineut. Daarbij komt ook nog eens dat Jimmy Carr in bovenstaand viraal clipje onze eigenste PANGPANG-GATE (niet te verwarren met pangpang-Pechtold-gate) in Deense schoenen schuift. Het waren in werkelijkheid natuurlijk niet de Denen die bij gebrek aan losse flodders zelf schietgeluiden maakten, dat waren wij (en eerder de Britten). We hebben echter heeeel weinig zin om aan die verwarring bij Carr en iedereen die dit clipje deelt een eind te maken. Sterker, de Babbelbox vraagt zich af: Waarvan moeten we de Denen nog meer de schuld geven?

Tags: jimmy carr, denemarken, losers
@Zorro | 10-01-26 | 15:00 | 162 reacties

Reaguursels

