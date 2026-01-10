"Groenland wordt Amerikaans, of ze het nou willen of niet." Aldus POTUS Donald J. Trump op alweer een persconferentie op het Witte Huis over dat hele grote stukje Denemarken. Hiero via de NOS, en daaro FOX. En dat kan op de EASY WAY danwel de HARD WAY, want die Denen kunnen wel beweren dat ze 500 jaar geleden een bootje gestuurd hebben, maar dat zegt helemaal niks qua internationaal recht enzo. Bovendien "wemelt" het rond Groenland van de Russische en Chinese schepen, en je wilt geen Chinese of Russische buurman. Maar is dat eigenlijk wel zo? Grok meent van NIET. Maar wat weet Trumpie over Groenland wat wij niet weten? Wat ligt er verborgen onder die enorme ijskap op Groenland? Wat is het mysterie in de grootste onontdekte Canyon ter Wereld? Ligt daar dan de graal der gralen: het edelmetaal Keihardium?