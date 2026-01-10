achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Trump wil Groenland nog steeds hebben omdat het "wemelt" van schepen - Grok ontkent

beter een koud kudteiland dan een slechte buur

"Groenland wordt Amerikaans, of ze het nou willen of niet." Aldus POTUS Donald J. Trump op alweer een persconferentie op het Witte Huis over dat hele grote stukje Denemarken. Hiero via de NOS, en daaro FOX. En dat kan op de EASY WAY danwel de HARD WAY, want die Denen kunnen wel beweren dat ze 500 jaar geleden een bootje gestuurd hebben, maar dat zegt helemaal niks qua internationaal recht enzo. Bovendien "wemelt" het rond Groenland van de Russische en Chinese schepen, en je wilt geen Chinese of Russische buurman. Maar is dat eigenlijk wel zo? Grok meent van NIET. Maar wat weet Trumpie over Groenland wat wij niet weten? Wat ligt er verborgen onder die enorme ijskap op Groenland? Wat is het mysterie in de grootste onontdekte Canyon ter Wereld? Ligt daar dan de graal der gralen: het edelmetaal Keihardium?

ze lachen daar om -15 gevoelstemperatuur

Tags: groenland, trump, denemarken
@Pritt Stift | 10-01-26 | 10:30 | 613 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

BEELD - Venezolaanse president Maduro geland in VS

Wij onderbreken het WK Darts Stamcafé voor het wereldgebeuren

@Ronaldo | 03-01-26 | 23:38 | 324 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.