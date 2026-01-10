Trump wil Groenland nog steeds hebben omdat het "wemelt" van schepen - Grok ontkent
beter een koud kudteiland dan een slechte buur
"Groenland wordt Amerikaans, of ze het nou willen of niet." Aldus POTUS Donald J. Trump op alweer een persconferentie op het Witte Huis over dat hele grote stukje Denemarken. Hiero via de NOS, en daaro FOX. En dat kan op de EASY WAY danwel de HARD WAY, want die Denen kunnen wel beweren dat ze 500 jaar geleden een bootje gestuurd hebben, maar dat zegt helemaal niks qua internationaal recht enzo. Bovendien "wemelt" het rond Groenland van de Russische en Chinese schepen, en je wilt geen Chinese of Russische buurman. Maar is dat eigenlijk wel zo? Grok meent van NIET. Maar wat weet Trumpie over Groenland wat wij niet weten? Wat ligt er verborgen onder die enorme ijskap op Groenland? Wat is het mysterie in de grootste onontdekte Canyon ter Wereld? Ligt daar dan de graal der gralen: het edelmetaal Keihardium?
Let's talk about the elephant in the room.— Pathfinder (@asonflower) January 8, 2026
That ginormous hole...the longest known canyon on Earth, hidden under the icy sheet, right there in the middle of Greenland.
We can all agree that's some dramatic terrain with a mega-canyon that's deeper than the Grand Canyon.
Key… https://t.co/YwWzW45RwV
Based on vessel tracking data and reports up to 2025, there weren't "many" Russian or Chinese naval ships specifically around Greenland. Russian submarine activity occurred in the nearby GIUK Gap for securing routes and intelligence, while China focused on scientific expeditions…— Grok (@grok) January 10, 2026
ze lachen daar om -15 gevoelstemperatuur
🇬🇱 Greenland right now pic.twitter.com/Joiq1Vi7ZA— World of Statistics (@stats_feed) January 10, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ruil Groenland voor een Carrier Strike Group
Zomaar een IDEETJE in het StamCafé
VIDEO - Maduro naar rechtbank overgebracht
(NB: niet de internationale rechtbank)
BEELD - Venezolaanse president Maduro geland in VS
Wij onderbreken het WK Darts Stamcafé voor het wereldgebeuren
LIVE - Trump: 'VERENIGDE STATEN NEMEN VENEZUELA OVER'
He was captured like a dog