Ja mensen in een wereld waarin het Witte Huis BOWLING PIN MEMES over het bombarderen van Iran (Liveblog 28 hier) over het internet jankt is het helemaal niet raar dat een omhooggevallen boerenkinkel met het syndroom van Douwe Bob in Shitsville Kentucky bij de machtigste man ter wereld op het podium klimt om voorzichtig wat politieke toekomstambities erin te masseren. Jake Paul bij Donald Trump, het is alsof Luan Bellinga de natie toespreekt op een D66-congres. "Ik durf te voorspellen dat je in de niet al te verre toekomst een politieke functie zal bekleden. Je hebt mijn volledige en onvoorwaardelijke steun", aldus Trump over Shaggie. En het mooie van dit alles is dan: JUTTA LEERDAM FIRST LADY! Wat een wereld.