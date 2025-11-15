Na een gezellige dag bier & glühwein toeteren met fijne mensen mag u EINDELIJK op de bank. U kijkt eigenlijk nooit maar vanavond wel. SCHAATSEN. Jillert. Friesland. IJzers. Berenburg. Peter Mueller. Viking. Raps. Gianni Romme. Ids Postma. Snert. Maar dan met meer topsport, want vanavond staat op het program de snelste schaatsbaan ter wereld: de Olympic Oval in Salt Lake City. Hoogte, warm buiten, koud binnen, wereldrecords en ongeveer evenveel mensen langs de kant als bij een gemiddelde pot van Helmond Sport. En TOCH kijken we, naar Femke Kok & Jutta Leerdam (20.30 uur), Jenning de Boo (20.58 uur), Antoinette de Jong (21.37 uur) en JOEP & KJELD (22.17 uur). Verkozen tot Spartacus' Sportheld van het Jaar is Jenning de Boo, 22 januari 2004, Groningen. Hup Jenning.

UPDATE - FEMKE KOK WINT, totale kampioene - 36.48, vierde tijd OOIT

UPDATE - De Boo valt tegen, Spartacus koos de verkeerde held

UPDATE - JOY BEUNE