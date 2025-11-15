LIVE. Makkers staakt uw wild geschaats
Makkers wild geraas schaatsen
Na een gezellige dag bier & glühwein toeteren met fijne mensen mag u EINDELIJK op de bank. U kijkt eigenlijk nooit maar vanavond wel. SCHAATSEN. Jillert. Friesland. IJzers. Berenburg. Peter Mueller. Viking. Raps. Gianni Romme. Ids Postma. Snert. Maar dan met meer topsport, want vanavond staat op het program de snelste schaatsbaan ter wereld: de Olympic Oval in Salt Lake City. Hoogte, warm buiten, koud binnen, wereldrecords en ongeveer evenveel mensen langs de kant als bij een gemiddelde pot van Helmond Sport. En TOCH kijken we, naar Femke Kok & Jutta Leerdam (20.30 uur), Jenning de Boo (20.58 uur), Antoinette de Jong (21.37 uur) en JOEP & KJELD (22.17 uur). Verkozen tot Spartacus' Sportheld van het Jaar is Jenning de Boo, 22 januari 2004, Groningen. Hup Jenning.
UPDATE - FEMKE KOK WINT, totale kampioene - 36.48, vierde tijd OOIT
UPDATE - De Boo valt tegen, Spartacus koos de verkeerde held
UPDATE - JOY BEUNE
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
HOMMELES! In de viswereld
Kenden we maar iemand bij VisTV
LIVE. PSV - Napoli
Napoooooliiiii
Stamcafé. Man skiet van Mount Everest af
Eerste knakker ooit
Relaxen. Met foto's van vrouwen in een bak zand
PAUZETOPIC! Wat is er veel gaande in de wereld he. Zoals het WK atletiek
LIVE! WK Mountainbiken (!) met Mathieu van der Poel
We proberen iets nieuws op GeenStijl
VITESSE KRIJGT PROFLICENTIE TERUG
En wij maar lachen om de blokfluitman
Sportraad begint War on Koppen
LIVE! Almere City - Vitesse
De beste wedstrijd die we nooit hebben gehad