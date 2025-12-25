Onze vliegeniers, onze gevleugelde huzaren. Wat kunnen ze eigenlijk niet en gelukkig is ook hun kerstmis zalig en gezegend. Opdat ze Nederland maar strijdbaar mogen blijven verdedigen tegen RUSLAND (lees: zeer kundig Russische drones neerhalen boven Pools grondgebied en nader te identificeren 'drones' boven Zuid-Limburg en Volkel). Meer beeld na de breek.