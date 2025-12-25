achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ook Konkinklijke Luchtmacht viert kerst

Vers van de enige overheids-Instagram die we erkennen

Swipe Rechts

Onze vliegeniers, onze gevleugelde huzaren. Wat kunnen ze eigenlijk niet en gelukkig is ook hun kerstmis zalig en gezegend. Opdat ze Nederland maar strijdbaar mogen blijven verdedigen tegen RUSLAND (lees: zeer kundig Russische drones neerhalen boven Pools grondgebied en nader te identificeren 'drones' boven Zuid-Limburg en Volkel). Meer beeld na de breek.

Geïntegreerd optreden F35's en Apaches

First Blood voor NEDERLAND

Tags: luchtmacht, kerstmis, kerstman
@Spartacus | 25-12-25 | 19:00 | 11 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

HET KERSTVERHAAL (2025)

Traditie! Het jaaroverzicht als kerstverhaal, leuk om voor te lezen tussen de gangen door! Hier 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 & 2024

@Mosterd | 25-12-25 | 17:00 | 48 reacties

HET KERSTVERHAAL (2024)

Traditie! Het jaaroverzicht als kerstverhaal, leuk om voor te lezen tussen de gangen door! Hier 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023

@Mosterd | 25-12-24 | 11:11 | 109 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.