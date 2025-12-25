Ook Konkinklijke Luchtmacht viert kerst
Vers van de enige overheids-Instagram die we erkennen
Onze vliegeniers, onze gevleugelde huzaren. Wat kunnen ze eigenlijk niet en gelukkig is ook hun kerstmis zalig en gezegend. Opdat ze Nederland maar strijdbaar mogen blijven verdedigen tegen RUSLAND (lees: zeer kundig Russische drones neerhalen boven Pools grondgebied en nader te identificeren 'drones' boven Zuid-Limburg en Volkel). Meer beeld na de breek.
Geïntegreerd optreden F35's en Apaches
First Blood voor NEDERLAND
Tags: luchtmacht, kerstmis, kerstman
Reaguursels
@Mosterd | 25-12-24 | 11:11 | 109 reacties