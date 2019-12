Allah zond een engel naar de stad Dubai, want er was iemand uitgehuwelijkt en dat leek hem wel wat. Eerst leek het erop dat de man en de vrouw Jozef en Maria heetten, maar dat was niet zo, want ze heetten Ridouan en Greta. De aartsengel had lang haar, van die dreadlocks, en een spijkerjas met allemaal ingewikkelde patches. Hij bezette een brug en toen zei hij tegen Greta: "Je krijgt een kind en je noemt hem Frans Timmermans. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Greta snapte er helemaal niks van, ze deed ook maar wat mensen haar influisterden en bovendien werd ze altijd als laatste gekozen met gym, maar de engel zei: "Joh het maakt helemaal niet uit dat je nog maar 12 bent." En toen ging de engel maar weer weg, in zijn vieze Birò.

In die tijd kondigde keizer Rutte III een decreet af dat alle inwoners naar Scheveningen moesten om zich te laten inschrijven. Dus Ridouan ging naar Scheveningen, samen met zijn lieve vrouw Greta. Een jaar eerder waren ze getrouwd, ze hadden een trouwstoet met allemaal luxe motorische kamelen die ze gehuurd hadden. Iemand ramde een agent tegen de grond, maar niemand wist wie het gedaan had. Enfin, Ridouan en Greta gingen met de zeilboot en met de trein want ze waren zich uitermate bewust van hun voetafdruk, dus de kameel kon ook gewoon thuisblijven. Eenmaal in Scheveningen baarde Greta een genderneutrale zoon, Frans Timmermans geheten. Ze wilde hem in een voederbak wikkelen maar Frans paste niet in de voederbak. Dus toen legde ze 'm maar gewoon op de grond.

In de buurt brachten de herders een nacht door in het veld. De herders heetten Wybren, Mark en Menno. Vooral die laatste was echt een klungel. Die herders waakten over hun volk, die ze ongezien in de bips deden. Ze zaten een beetje het Songfestival te kijken en ze duimden voor hun favoriet, Duncan, maar opeens stond er een engel genaamd R. Jetten bij de herders. Hij of zij vertelde dat Frans Timmermans was geboren. "Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld naast een voederbak ligt want hij paste er niet in & Epstein didn't kill himself." Die voorspelling was bijna net zo correct als de voorspelling van GeenStijl bij de Europese verkiezingen (*). Iedereen helemaal emotioneel; de herders gingen Bos & Lommer in om te toeteren. De herders besloten door te reizen naar Scheveningen.

Ze stonden heel lang in de file, want er was een boerenprotest gaande. Eenmaal op hun bestemming zagen ze Frans naast de kribbe liggen en ze wisten meteen: deze man wordt de nieuwe koning. Ze prezen Allah, alles wat hij heeft gezegd klopte, en uit zijn naam besneden ze een paar vrouwen en gooiden ze een homo van het dak. Na acht dagen werd eindelijk het kindeke Timmerfrans genoemd. In Scheveningen was iedereen superblij en het volk stak allemaal pallets in de fik, maar dat mocht niet meer en toen sloopte men maar gewoon de halve stad.

Ridouan en Greta kregen ook bezoek van drie wijzen uit het oosten: André, Bridget en de hond van Lil' Kleine. Zij werden geleid door de ster van Gordon en eenmaal in de stal aangekomen roken zij de heerlijke geur van klimaatverandering, normen en waarden. Ze hadden geen cadeaus bij zich want die waren verloren gegaan bij de scheepsramp met de MSC Zoe. De geboorte van Frans Timmermans was de grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, slechts geëvenaard door de vader van Debbie, die de vvd de rug toekeerde en overstapte naar de PVV.

Einde & Vrolijk Kerstfeest. Groeten aan je schoonmoeder.