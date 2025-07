67 jaar jong en vanaf z'n 17e in trouwe dienst bij cacaofabriek de Moriaan in het Noord-Hollandse Wormer van het Singaporese bedrijf Olam Food Ingredients (Ofi). Bijna 50 jaar lang, maar kwam exact twee weken tekort om het echt 50 te maken. En daarmee loopt het heerschap zijn 50-jaarsbonus van twee maanden extra salaris onomkeerbaar mis. "Zijn contract loopt af op 23 juli, maar zijn vijftigste werkjaar begint pas op 11 augustus. Die twee weken verschil komen Hijnekamp duur te staan. Ofi wil nu de bonus van twee extra maandsalarissen niet uitbetalen. Het gaat om zo’n zesduizend euro. „We hebben van alles geprobeerd, maar hogerhand wil het niet”, zegt Hijnekamp. Ofi zegt ’helaas geen uitzondering voor hem te kunnen maken’. „Er staat vijftig jaar in het reglement en niet 49 jaar en een paar maanden'’, vertelt leidinggevende Niels Karter. „Dat is lullig, maar het is zo. Er komen er nog meer aan en als we voor hem een uitzondering maken, dan moet dat voor anderen ook. Dan is het hek van de dam.” Wel heeft Hijnekamp een weekendje weg aangeboden gekregen." Ach, de helaasheid der dingen.

En toch kijkt Gerrit met tastbare liefde terug op zijn carrière. "Ondanks het gerommel rondom de bonus benadrukt Hijnekamp dat hij nooit ergens anders had willen werken. „Al had ik honderden euro’s meer verdiend, ik had het niet gedaan.” Toen het bij Hijnekamp op zijn twintigste thuis niet goed ging, liep hij weg van huis en sliep een nacht op jutezakken in het verwerkingsgedeelte van de fabriek. De directeur vond hem, riep hem op het matje en regelde daarna een huis voor hem, waar hij drie jaar mocht wonen. (...) Het was de gezelligheid van de ploeg die voor hem de reden was om zolang bij het bedrijf te blijven. Dat beaamt zijn collega Pieter Koomen (56), die bijna dertig jaar met Hijnekamp samenwerkte. „Gerrit stond altijd voor je klaar als je problemen had. Ik vind het jammer dat hij weggaat. Hij drukte zijn stempel op de ploeg,en nu laat hij wel een leegte achter.”"

Hij had graag nog even doorgewerkt, maar na een longembolie en twee knieoperaties vindt hij het wel even mooi geweest. Gerrit zal zich in de toekomst bezighouden met "vissen, klaverjassen, en fietsen repareren." De witte motor van Nederland, dit soort Mannen.