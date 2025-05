Martin van Rooijen en allemaal andere boze bejaarden die de hele dag niks anders te doen hebben dan tabelletjes net zo lang verkeerd interpreteren tot er weer geld van jongere generaties afgepakt kan worden zijn al maanden in de ban van een NSC-plan van Agnes Joseph om het nieuwe pensioenstelsel (dat het beste pensioenstelsel ter wereld gaat vervangen) een tikkie te frustreren: er zou een recht moeten komen om per pensioenfonds te stemmen over de overgang naar het nieuwe stelsel. Over dat plan, waar pensioenlobbyend Nederland (inclusief NSC-minister Van Hijum) mordicus tegen is en alle pensioenrovende bejaarden (inclusief NSC-Kamerlid Joseph dus) mordicus voor zijn, wordt vandaag in de Tweede Kamer gestemd en het is SPANNEND. Met de steun van de PvdD Er zijn namelijk precies 72 Kamerzetels vóór, en dan heb je ook nog 3 FvD'ers dus dat is samen 75 zetels. Dus het ging allemaal om DENK, bekend van tv, en die partij heeft nu verklaard TEGEN de 'populistische torpedopolitiek' (ja dat leest u goed, DENK is tegen populisme) te gaan stemmen.

Dat maakt: 75-75.

Dat wordt nog spannend zo dus bij de stemmingen, want voor je het weet heeft er iemand de trein gemist, of zat net te lang 'de Zeevriendjes' op Netflix te bingen of wat dan ook. Live stemmingsstream na de breek.

UPDATE 15u29: Inderdaad 75-75 bij handopsteking, nu hoofdelijke stemming

UPDATE 15u34: Amendement VERWORPEN (72-73)