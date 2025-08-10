achtergrond

Witte Huis sluit niet uit dat Zelensky vrijdag bij ontmoeting tussen Trump en Poetin is

Niet uitgesloten niet bevestigd!

Aanstaande vrijdag zullen volgens Trump op Poetins verzoek de Twee Groten elkaar ontmoeten. Ergens in Alaska, al is de exacte locatie nog niet bekend. De melodie rondom de ontmoeting is dezelfde als vorige keer: Trump en Poetin willen zeer waarschijnlijk de frontlinies bevriezen waar ze nu ongeveer liggen, 'Europese leiders' hameren erop dat Oekraïne betrokken moet worden bij de onderhandelingen, en Zelensky lijkt te zeggen dat hij niet bereid is tot het opgeven van Oekraïens grondgebied, en al helemaal niet als het enkel leidt tot een tijdelijke wapenstilstand in plaats van een permanent vredesbestand.

CNN schrijft nu over een eventuele betrokkenheid van Zelensky bij de ontmoeting tussen Trump en Poetin het volgende: 

"However, the White House has not completely ruled out including Zelensky in some meetings, two sources familiar with the matter told CNN. One White House official stressed that anything involving Zelensky would likely happen after the Trump-Putin meeting. (...) A White House official said Trump remained “open to a trilateral summit with both leaders” but that “the White House is planning the bilateral meeting requested by President Putin.”"

Okay, dus als Zelensky erbij is, zit-ie waarschijnlijk in een kamertje verderop. We blijven kijken.

Zelensky niet enthousiast over afstaan Oekraïens grondgebied

Tags: Trump, Poetin, Zelensky
@Spartacus | 10-08-25 | 09:00 | 354 reacties

