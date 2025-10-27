Trump beëindigt 9e oorlog: The Console Wars
Wat kan-ie niet
Power to the Players https://t.co/GqNu0qdgmw pic.twitter.com/4Hw6G7i7aW— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2025
Kijk de cultuuroorlog die resulteerde in Trumps overwinningen begonnen natuurlijk bij GAMERGATE 2014, dus zeer terecht dat Trump nu eigenhandig de Console Wars beëindigt. Omdat u het beste weblog ter wereld leest wist u dit zaterdag natuurlijk al, maar Halo 1 wordt met volledig vernieuwde graphics hernieuwd uitgegeven. En ook op de Playstation, terwijl het daarvoor natuurlijk dé exclusieve Xbox-titel was - en dat betekent vrede. Veel meer beeldvertier na de breek.
De interacties tussen Witte Huis en GameStop
https://t.co/jI0ZrstLgz pic.twitter.com/VS32cV0RG7— GameStop (@gamestop) October 27, 2025
https://t.co/8DRFpgbFv5 pic.twitter.com/wWvOYrwSUR— GameStop (@gamestop) October 27, 2025
WEL JA DHS why don't you
Finishing this fight. pic.twitter.com/6Ezq9NUqMq— Homeland Security (@DHSgov) October 27, 2025
Coming in hot!
king
A certain poetic beauty when a man can go from being a frontline soldier in a prolonged war to being part of the leadership that brings it to an end. pic.twitter.com/nevBc5x8zP— 𝙼𝙰𝚂𝚂 𝙴𝚡𝚙𝚎𝚍𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 (@MASSExpedition) October 27, 2025
picdump
