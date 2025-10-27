achtergrond

Trump beëindigt 9e oorlog: The Console Wars

Wat kan-ie niet

Kijk de cultuuroorlog die resulteerde in Trumps overwinningen begonnen natuurlijk bij GAMERGATE 2014, dus zeer terecht dat Trump nu eigenhandig de Console Wars beëindigt. Omdat u het beste weblog ter wereld leest wist u dit zaterdag natuurlijk al, maar Halo 1 wordt met volledig vernieuwde graphics hernieuwd uitgegeven. En ook op de Playstation, terwijl het daarvoor natuurlijk dé exclusieve Xbox-titel was - en dat betekent vrede. Veel meer beeldvertier na de breek.

De interacties tussen Witte Huis en GameStop

WEL JA DHS why don't you

Coming in hot!

king

picdump

Tags: Trump, Halo, Console
@Spartacus | 27-10-25 | 20:10 | 3 reacties

