Halo 1 hernieuwd uitgebracht, zelfs op Playstation

Geestig, want dit was natuurlijk altijd DÉ exclusieve Xbox-titel die mensen aan dat platform bond

De eerste 13 minuten van missie 'The Silent Cartographer'

De eerste 3 Halo's, plekje in ons hart en qua verhaallijn en spelplezier nooit meer geëvenaard, al kwam Halo Reach aardig in de buurt. De eerste Halo verscheen in 2001, vervolgens werd dat spel in 2011 met hernieuwde graphics uitgebracht, met zelfs een modus waarmee je feilloos kon wisselen tussen de oude en nieuwe graphics. En ergens in 2026 wordt de bovenstaande, grafisch volledig opnieuw gecreëerde versie uitgebracht. Onderstaand een vergelijking met de versie uit 2011, en daaronder dezelfde missie uit 2001. Ja kijk weet je, als er zo weinig goede nieuwe dingen gemaakt worden, kun je maar beter genieten van het oude in een nieuwe jas toch.

Vergeleken met de vorige hernieuwde uitgave uit 2011

Het echte origineel uit 2001

@Spartacus | 25-10-25 | 16:29

