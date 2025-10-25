Halo 1 hernieuwd uitgebracht, zelfs op Playstation
Geestig, want dit was natuurlijk altijd DÉ exclusieve Xbox-titel die mensen aan dat platform bond
De eerste 13 minuten van missie 'The Silent Cartographer'
De eerste 3 Halo's, plekje in ons hart en qua verhaallijn en spelplezier nooit meer geëvenaard, al kwam Halo Reach aardig in de buurt. De eerste Halo verscheen in 2001, vervolgens werd dat spel in 2011 met hernieuwde graphics uitgebracht, met zelfs een modus waarmee je feilloos kon wisselen tussen de oude en nieuwe graphics. En ergens in 2026 wordt de bovenstaande, grafisch volledig opnieuw gecreëerde versie uitgebracht. Onderstaand een vergelijking met de versie uit 2011, en daaronder dezelfde missie uit 2001. Ja kijk weet je, als er zo weinig goede nieuwe dingen gemaakt worden, kun je maar beter genieten van het oude in een nieuwe jas toch.
Vergeleken met de vorige hernieuwde uitgave uit 2011
Het echte origineel uit 2001
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Eindelijk echte ACTIE in de nieuwe Halo serie
Is dit belangrijk? Absoluut niet
Wat vonden we van de eerste Halo aflevering?
Geen idee, niet gezien want geen Paramount+
Wat vindt de vakjury van Halo Infinite's eerste gameplay trailer?
Dit ligt gevoelig, en we hebben er geen goed gevoel bij.
Trumps Space Force dropt eerste wervingsspot
Er is maar een woord mooier dan starship, en dat is starfleet.
Halo dropt nieuwe trailer van 5 minuten
Toch wel de franchise die de Xbox droeg en onze harten stal.