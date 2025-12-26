achtergrond

Jaa! 5,5 UUR durend interview met "kunstenaar, bestsellerauteur, advocaat" Hunter Biden

Eens kijken of we de kunstenaar kunnen scheiden van de levenskunst

Leuk nieuws voor iedereen die werkeloos is, of depressief, of werkeloos en depressief. Er is een nieuw interview met Hunter Biden en het duurt vijf en een half uur! U kent Hunter natuurlijk als de mooiste lul sinds Prince Andrew, eigenlijk de enige man in het vrije westen die ten volste profiteert van het vrije westen. Eerder dit jaar liet hij zich al eens drie uur bevragen maar dit is pas echt een marathon. Interview is afgenomen door Shawn Ryan, die in ieder geval lange tijd te boek stond als MAGA-meneer. Neemt het uiteraard uitvoerig op voor zijn vader, die de best presterende president ooit was en helaas slachtoffer is geworden van het Democratic establishment (??).

Blijft een uitstekende tweet

Tags: hunter biden, crack, joe biden
@Schots, scheef | 26-12-25 | 19:33 | 33 reacties

