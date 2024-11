We vieren het nu het nog relevant is en als je ziet hoe hij door het leven bibbert zou het zomaar de laatste keer kunnen zijn: de verjaardag van Joe Biden! Wat hebben we gelachen toen-ie als een crossmotor door het zand ploegde, toen hij zichzelf 'een zwarte vrouw dienend onder een zwarte president' noemde, toen-ie kortsluiting in de kop kreeg, toen hij Zelensky 'Poetin' noemde en al die keren dat hij mogelijk wel of mogelijk niet in z'n broek scheet. Maar vandaag vieren we gewoon z'n verjaardag, nummer 82 alweer, met een Hollandse worst en kaas-plank waar hij 'you' tegen zegt. Laten we nog even lachen om z'n strapatsen, want wie weet wordt het vanaf 20 januari véél erger. Gefeliciteerd Joe Biden, we hebben genoten van je pik. (komma?) En, wat is uw favoriete herinnering aan Joe Biden?