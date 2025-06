Het was even wachten maar Iran lijkt nu daadwerkelijk iets terug te doen na de Amerikaanse aanvallen op 3 belangrijke nucleaire complexen van ayatollah Khamenei. Iran lijkt het gemunt te hebben op Amerikaanse luchtmachtbases in de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Specifiek de basis Al-Udeid in Qatar zou een doelwit zijn, die is eerder deze week preventief ontruimd door de Amerikanen. We gaat het zien. Ondertussen komt Trump met zijn veiligheidsberaad bijeen op het Witte Huis.

Update 18:41 - Iran zou tenminste 6 raketten hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in de Golf. Luchtverdediging actief boven Doha.

Update 18:47 - 5 ballistische raketten zijn naar verluidt afgevuurd op Qatar, een enkele op Irak.

Update 18:50 - Troepen in de Amerikaanse Ain Al Asad luchtmachtbasis in Irak gaan de schuilkelders in.

Update 18:54 - De Iraanse aanval zou de naam 'Operation Bashara al-Fath' dragen.

Update 18:58 - Het blijft niet bij 6, nu berichten over minstens 10 raketten gemikt op Qatar en anderen op Koeweit, Bahrein en Irak.

Update 19:00 - Trump zit BIJNA in de sitiuation room.

Update 19:03 - Revolutionaire garde: 'In response to the U.S. attack on Iran’s peaceful nuclear facilities, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) announced it has launched a powerful missile strike on Al-Udeid Air Base in Qatar—America’s largest military base in West Asia.'

Update 19:04 - Luchtalarm in Bahrein.

Update 19:09 - Qatar meldt dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij de aanval van zojuist.

Update 19:19 - Iraans propagandavideootje over de aanval.

Update 19:21 - De Qatarezen hebben BIJNA alles wat voor Al-Udeid bestemd was onderschept, 1 raket kwam neer in open gebied.

Update 19:24 - Volledige reactie Qatar, die betreuren het allemaal enorm.

Update 19:37 - Alles wijst erop dat dit een min of meer symbolische vergelding was en geen poging tot totale vernietiging van het Westen etc etc. De Iraniërs vuurden nadrukkelijk hetzelfde aantal raketten af dat de VS gebruikten bij de aanval op Iran, gaven zelfs een heads up.

Update 19:44 - Irakese officials ontkennen aanval op de Amerikaanse Al-Asad luchtmachtbasis in Irak. Ondertussen gaat Israël weer los op Teheran.

Update 19:50 - Zojuist op CNN: Qatar ontkent dat de aanval vooraf gecoördineerd was. Die zijn: boos.

Update 19:58 - Iran heeft dus (tot nu toe) alleen de Al-Udeid basis in Qatar aangevallen.