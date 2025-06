Even de feiten op een rij: Dilara Bilgiç schrijft sinds 18 mei wekelijks een column in de voormalige verzetskrant Het Parool, Theodor Holman werd vorige week door diezelfde krant op straat gezet omdat hij Israël steunt in het kader van 'verjonging en vernieuwing'. Het is dus niet zo dat Dilara Bilgiç in de plaats van Theodor Holman is gekomen, en dat zij vandaag een column schrijft waarin ze de stelling verdedigt dat we met zijn allen wel wat minder boos kunnen zijn op Iran, is vermoedelijk toeval.

Wel een beetje zuur toeval, maar dat zal aan ons liggen. Hoe dan ook, Dilara vindt dat niet Iran de grootste bron is van terrorisme in het Midden-Oosten, want dat zijn de VS en Israël en de Britten ook nog, want die hebben in 1953 de sjah op de troon van Iran gezet en de revolutie die daarop volgde is de schuld van het Westen, daar konden de ayatollahs niks aan doen, dat zijn eigenlijk een soort willoze slachtoffers van de geschiedenis. De grote schande in deze situatie is dat het Westen niet wil dat Iran kernwapens krijgt. Hoe durft het Westen. Nou ja, u moet het zelf maar even nalezen hier.

Om deze column even in perspectief te plaatsen: het Iraanse regime onderdrukt de eigen bevolking (beetje flauw maar toch: wij hebben in de Teheraanse versie van Al-Paroli tevergeefs gezocht naar de column 'Israël de grootste bron van terreur in het Midden-Oosten? Dat zijn juist onze leiders die een kernbom willen maken'), roept al jaren om de totale vernietiging van Israël, levert als bondgenoot van Poetin Shahed-drones die worden gebruikt in de aanvallen op Oekraïne, steunt boevenclubs als Hamas, Hezbollah en de Houthi's en had jarenlang warme banden met het regime van Assad. Allemaal zaken die ontbreken in de column van Bilgiç, maar het is wel lekker jong en nieuw. Nu al zin in het volgende partijcongres van Het Parool.

UPDATE: Kop beetje aangepast, nog steeds rare column