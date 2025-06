Allemaal leuk en aardig, de mogelijke verwoesting van Fordow en andere nucleaire faciliteiten in Iran, maar wat we natuurlijk écht willen is dat Iran weer het gastvrije, warme, spiritueel verrijkende, cultuur-historisch belangrijke en betoverende land van daarvóór wordt - en niet het land dat ze bij Het Parool zo geweldig vinden, met onderdrukking, publieke executies, stenigingen, vrouwenhaat, homovervolging, enzovoorts. Hoewel de meningen zijn verdeeld of en op welke manier verandering wordt ingezet als religieus leider ayatollah Khamenei z'n 72 maagden ligt te knallen is de vraag, maar het verdwijnen van deze draak zal ook zeker geen kwaad kunnen.

Na een week van publieke stilte van de ayatollah schreef The New York Times: "His public silence has led to a flurry of speculation and doubt: How involved has Mr. Khamenei been in the most recent decisions, given the many potential difficulties or delays in reaching him? Is he still supervising the country on a daily basis? Is he injured, sick or even alive?" Het werd door de Iraanse staatstelevisie ook aan een naaste werknemer van Khamenei gevraagd en het antwoord was vaag: "We should all be praying. The people who are responsible for protecting the supreme leader are doing their job well. God willing, our people can celebrate victory next to their leader, God willing." Achter de schermen zou er zelfs al een machtsstrijd plaatsvinden tussen verschillende groepen en stromingen. "The faction that appears to have the upper hand at the moment is pushing for moderation and diplomacy, the four officials said." We kregen spontaan zin in opium maar ALS JE HET OVER DE DUIVEL HEBT:

Khamenei heeft vandaag (zojuist) een videoboodschap de wereld in geslingerd. De strekking: "Ik feliciteer de grote natie Iran. Het Zionistische regime, met al het lawaai en alle claims, is praktisch verslagen en verpletterd onder de klappen van de Islamitische Republiek." Ook schept Khamenei op over de overwinning van Iran op de Verenigde Staten, het 'mislukken' van de Amerikaanse aanval op Fordow, de (te) grote mond van Trump en de schade die Iran zelf heeft toegebracht aan de Amerikaanse Al-Udeid-basis in Qatar. Enfin, morgen allemaal maar naar de kiosk rennen voor de nieuwste editie van Het Parool, kijken of z'n verhaal klopt!