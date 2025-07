Additional footage showing an Israeli airstrike earlier targeting a terrorist with the Iranian IRGC’s Quds Force in Sîl to the south of the Lebanese capital of Beirut. pic.twitter.com/caOghwOwRg

Militaire precisie, zo kunnen we dit wel noemen. Ongekend beeld van een Israëlische strike op een doelwit in Beiroet, Libanon. Naar verluidt gaat het om een lid van de Quds-brigade, de eliteboys van de Iraanse Revolutionaire Garde die actief zijn buiten de Iraanse landsgrenzen: het zou gaan om ene Qassam al-Husseini. Chauffeur zet 'm stil langs de kant en enkele seconden later: boem, ho, stop. De IDF (bekend van Bob Vylan) heeft reeds gecommuniceerd: "The IDF struck and eliminated a terrorist in the area of Sîl, Lebanon. The terrorist was responsible for smuggling weapons and advancing terror attacks against Israeli civilians and IDF troops on behalf of the Iranian Quds Force." Beeld van de AFTERMATH hieronder. De strijd is misschien voorbij, maar de oorlog nog lang niet.