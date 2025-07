Het is natuurlijk weer extreem onsamenhangend maar de Verenigde Staten gaan wel / niet / wel / niet / wel / niet / WEL meer wapens aan Oekraïne leveren. Dat heeft president Donald Trump gezegd en is inmiddels ook verklaard door het Pentagon: "At President Trump's direction, the Department of Defense is sending additional defensive weapons to Ukraine to ensure the Ukrainians can defend themselves while we work to secure a lasting peace and ensure the killing stops." Vorige week communiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie nog de wapenleveranties te zullen stoppen, waarna Kiev meteen hard werd geraakt door de Russen. Ook vannacht was het flink raak, met hevige droneaanvallen op Odessa en Kharkiv. Ondertussen belt Trump zich helemaal een ongeluk: met Vladimir Poetin, met wie hij 'helemaal niet blij is', en met Volodymyr Zelensky. Op een persmoment in het Witte Huis zei Trump dat Oekraïne wapens moet hebben om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de steeds zwaarder wordende aanvallen van de Russen. In maart liet Trump nog weten de militaire steun aan de Oekjes te zullen pauzeren. Ach, volgende week, dan roept-ie gewoon weer wat anders!

Z'n uitspraken over Oekraïne deed Trump tijdens een ontmoeting met Benjamin Netanyahu, bekend van die andere oorlog, die op bezoek was in het Witte Huis. Dat brengt ons op Israël en Gaza: Netanyahu heeft Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Tijdens een diner overhandigde hij hem een brief met de nominatie. "O, thank you very much. Wow", aldus Trump, die tijdens het persmoment het belang van een staakt-het-vuren benadrukte. Voor Bob Vylan en vlaggenzwaaiers op Down the Rabbit Hole was het in ieder geval wél een mooie nacht, want bij een hinderlaag door Hamas zijn vijf IDF-soldaten gedood en tientallen anderen gewond geraakt.