BREAKING: We're getting an expansion! Beginning in September, construction will begin on a brand-new 90,000 square ft ballroom that will be enjoyed for generations to come. ✨ Visit https://t.co/fYztfJspLP for more information pic.twitter.com/SVvlaDpRmA

Het Witte Huis, misschien wel het beroemdste huis ter wereld maar ook: een krot. Tenminste, als je al je hele leven gewend bent in een gouden toiletpot te schijten zoals president Trump. Het Oval Office is daarom al flink opgepimpt met zoveel mogelijk schilderijen, antieke urnen en bladgouden tierelantijnen. Als de president een groot gezelschap wil ontvangen (groter dan de 200 man waarvoor plek is in de East Room) is Trumps enige optie op dit moment het plaatsen van een enorme, 'onooglijke' partytent. Dat kán natuurlijk niet. Daarom trekt de Donald liefst 200 miljoen dollar uit (nog even onduidelijk waaruit precies, maar volgens Trumps team bekostigd door de president zelf en onbekende private donors) voor een UITBREIDING van het Witte Huis. De plannen daarvoor zijn de afgelopen maanden - tussen het bewerkstelligen van de wereldvrede door - in het geheim gemaakt en inmiddels zou het helemaal rond zijn, zo rond dat de bouw al volgende maand begint. Naast de East Wing ('Near it, but not touching it') komt een balzaal van ruim 8000 vierkante meter, genoeg ruimte voor 650 zittende gasten. Volgens de officiële aankondiging zal het gebouw 'ruim voor het eind van Trumps termijn' worden opgeleverd. Het is alleen nog even onduidelijk of daarmee de derde, vierde, of vijfde termijn wordt bedoeld.