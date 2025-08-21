NSC publiceert kandidatenlijst, Omtzigt duwt niet
Tel eens tot 0
Daar zat Nederland al wekenlang in spanning op te wachten: de kandidatenlijst van Nulzetels Sociaal Contract. Pieter Omtzigt gaat de lijst niet duwen, Didi Boomsma is vertrokken, de Soepboer gaat in het Frysk Aant-Jelle Soepboeren, Rosanne Hertzberger gaat weer mensen opbellen en dan blijft het volgende over. Op 1 de flamboyante stemmenmagneet Eddy van Hijum, de man die in niets lijkt op een office manager van de Wibra in Almere Buiten, en op 2 de Hans Klok onder de politici: Nicolien van Vroonhoven. Ze leek verdwenen en toen, POEF, was ze er toch zomaar weer. Op 3 staat Judith Uitermark en al die andere lui zijn onbekend, maar die komen toch niet in de Kamer. Die eerste drie ook niet, trouwens.
Haha
Reaguursels
