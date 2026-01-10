LOL. 'G7-top verschoven vanwege Trumps verjaardagsfeestje'
Wie wil er nou ook wereldleiders op z'n feestje?
SEE YOU ON THE SOUTH LAWN @UFC pic.twitter.com/02HoAdxc9e— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025
De G7-top, een soort jaarlijkse knokpartij tussen Japan, Canada, de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Italië (en de EU), is VERSCHOVEN omdat Trump op de eerder geplande top-datum, 14 juni, zijn verjaardagsfeestje viert. Dat willen de Fransen overigens niet toegeven, alleen is dat na un deux trois seconden nadenken wel gewoon de meest voor de hand liggende reden. De zachtaardige opa mag 80 kaarsjes uitblazen en doet dat liever niet in Frankrijk, waar de top, die Trump vorige keer ook al verpestte, nu een dag later begint. En wie jarig is
trakteert organiseert een UFC-gala in de tuin van zijn Witte Huis, want liever Dana White op je feestje dan vrouwenboksbal Emmanuel Macron. DUH. Maar wat moet je een man die alles al heeft eigenlijk voor cadeau geven? Groenland misschien? Hiep hiep dikke LOL voor de wereld waarin we leven.
