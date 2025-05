➡️ A video of First Lady Brigitte Macron placing both hands on President Macron’s face after landing in Vietnam went viral sparking wild online speculation ⤵️ The Elysee first called it fake, then backtracked, calling it "banal couple’s teasing." Macron smiled and waved after… pic.twitter.com/SUCUnShdo4

Macron, bekend van publiekelijk met de vlakke hand geslagen worden door Fransmannen, is opnieuw publiekelijk met de vlakke hand geslagen door een Fransman. Het Elysée ontkende - net als de trein-coke bender met Starmer en Merz - aanvankelijk dat de bovenstaande video echt was. Maar daar kwam het later op terug, waarna "bronnen nabij het echtpaar" toelichtten dat hier enkel sprake was van "A moment for the President and his wife to unwind one last time before the start of the trip by having a little fun. It’s a moment of togetherness. No more was needed to feed the mills of the conspiracy theorists." Het is zelden saai met Mannie op reis, zoveel is zeker.