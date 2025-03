En dan schakelen we nu over naar de lieve stad. Dit was sowieso een gerichte hit, want het drietal wachtte het slachtoffer verstopt en al op in de parkeergarage aan de Saaftingestraat in Nieuw-West. De mishandeling vond afgelopen 4 december plaats, maar de politie publiceert herkenbare beelden van de verdachten nu voor het eerst. Politie Amsterdam schrijft: "Daarnaast wordt de broek van het slachtoffer gedurende het geweld uitgetrokken. Hierdoor raakt het onderlichaam van het slachtoffer ontbloot. Op camerabeelden is te zien dat een verdachte met zijn telefoon een foto maakt van het geslachtsdeel van het slachtoffer. De politie vermoedt dat het gaat om een gerichte actie tegen het slachtoffer. De drie verdachten verlaten rennend de parkeergarage en laten het slachtoffer bewusteloos achter. Na ongeveer een halve minuut komt het slachtoffer weer bij kennis. Hij heeft een wond op zijn voorhoofd. Later blijkt dat zijn neus is gebroken en zijn kunstgebit kapot is gegaan." Wat zal het zijn geweest, afpersing, 'deurwaarders'? Hoe dan ook ellende.