Opsporing verzocht: de politie is op zoek naar kees en klaas twee heren (goed op beeld hierboven) die in maart een man en een vrouw hebben mishandeld op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. De argeloze slachtoffers stonden voor een snacktent te praten toen de twee verdachten hun frustraties (over veel te hete sambal op 't broodje döner wellicht) begonnen te botvieren. "Er ontstaat een woordenwisseling, waarna de verdachten zich fysiek richten tot het mannelijke slachtoffer. Hij wordt meermaals met gebalde vuisten tegen zijn hoofd geslagen. De vrouw probeert haar vriend nog te helpen, maar wordt hard weggeduwd. Als het haar eindelijk lukt om haar vriend te bereiken, wordt ook zij hard tegen haar hoofd geslagen. Alsof dit niet erg genoeg is, gebruikt een van de verdachten zijn -tijdens de mishandeling verloren schoen- om de slachtoffers nogmaals mee te slaan." Een vrouw slaan, superhelden weer hoor. Goede redenen om ons best te doen deze twee misbaksels te vinden.