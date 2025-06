Hilarisch nieuws want voor de 250.000 Amsterdammers, die zich aanstaande zaterdag op de Ring A10 zullen verzamelen voor de grootste snelwegblokkade ooit het festival 'Op de Ring', wordt het afzien. Dit weekend krijgen we namelijk tropische temperaturen van in de dertig graden wat betekent dat de Ring om de groene stad met haar linkse klimaatbestuur zal BRANDEN. Met bizarre taferelen op komst van uitgedroogde Charlottes, Maaikes, Rogieren en Thijsen die met bebloede knietjes over smeltend asfalt schrapen en vlammende trouwpartijen met mensen die in ieder geval niet van de romantiek zullen smelten. De gemeente heeft derhalve besloten dat de het de tickets die nog over zijn niet meer zal vergeven. Aldus zullen er zo'n 253.000 mensen op het feestje ter gelegen van het 750-jarig jubileum van de stad afkomen, in plaats van de 283.000 waarvoor tickets beschikbaar waren. Het is de volgende rot in het Amsterdamse feestjaar, na de Palestinashow in de Ziggo en de digitale puinhoop bij het verstrekken van de festivalkaartjes valt straks het festival zelf ook nog eens volledig in het water vuur.