Het enige dat mannen nog mogen is helemaal niks en zelfs dat mag niet. En weer daar bovenop mag een dakloze, ongewenste vreemdeling uit Amerika de stad niet eens als openbaar toilet gebruiken terwijl hij 1.900 aan munt- en 11.500 aan briefgeld rondsleept. Want dan worden je zuurverdiende gelden dus standrechtelijk geconfisqueerd, aan de GroenLinks-campagnekas overgeboekt en word je ook nog eens uitgezet.

Politie Burgwallen schrijft: "De man kon geen verklaring geven over de herkomst van het geld, waarop hij werd aangehouden ter zake witwassen. Ook bleek hij een verwijderbare vreemdeling te zijn. Na het strafproces zal de man worden overgenomen door de AVIM (Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel) en zal hij naar zijn land van herkomst worden uitgezet. Het geld is in beslag genomen, het vliegticket naar Amerika zal door de staat betaald worden." Hey maar even hè: witwassen? Hij kan zichzelf niet eens wassen. Al is-ie waarschijnlijk wel wit, anders zouden ze hem nooit uitzetten.