Waar miljoenen Nederlanders (16,4 miljoen ongeveer) jarenlang op hebben gewacht, waar ze alleen maar nat van konden dromen, wordt vandaag dan eindelijk werkelijkheid. De gekkenhuizen van Amsterdam én Den Haag zijn vanaf vandaag hermetisch afgesloten van de rest van Nederland en daarmee verworden tot twee openluchtgevangenissen waar Gaza nog een puntje aan kan zuigen. Voedselpaketten houden we mooi tegen. En al zouden we die wel willen droppen in Den Haag dan schieten ze onze vliegtuigen zelf wel uit de lucht met hun NAVO Dome. De muren zijn zo hoog opgetrokken dat het zelfs vicepremier en kersvers NSC-lijsttrekker Eddy van Hijum schier onmogelijk is gemaakt om binnen het afgesloten Haagse gebied te komen. Gelukkig had die een een pasje een goed verhaal paraat waardoor hij werd toegelaten door de beveiligers. Wat gaan we een rustig weekend tegemoet nu duizenden Amsterdammers zullen wegsmelten op de Ring en en een heerlijke dinsdag en woensdag als de NAVO-top plaatsvindt in Den Haag. Even geen homo- en Jodenhaat of doldwaas politiek gebraak meer, alleen nog het zonnetje, een partytent, een zwembad, een bruin blikje lauw bier en met de rest van Nederland om je heen genieten van de: RUST.

