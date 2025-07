Orgel Joke is on you!

Ga d'r maar aan staan zeg, het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Orgel Joke, bekend van internet, werd pardoes tot hoofdact op de Zwarte Cross gebombardeerd dankzij Netanyahu, private equity, Youp van 't Hek en nog wat van die dingen. Laat Joke nou net Willeke Alberti en Frans Bauer in d'r Nokia 3310 hebben staan. Die waren er dus ook bij. Bleek een prima feestje op te leveren, zag ook PowNed-belofte Tom Olthof. Althans, dat denken we want Tom (die van Powned, niet te verwarren met GeenStijl) zag nogal dubbel, zagen wij. Niet dat we daar iets tegen hebben hoor, zeker niet. Dat is juist het mooie aan de Zwarte Cross, dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn.