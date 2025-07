Als u dit leest staat uw stalen verslaggever ergens op een modderig veld in de Achterhoek met zijn allermooiste Zwarte Cross-gilletje aan LADIES NIGHT te vieren. Daarvan morgen een sfeerverslag, maar eerst nog even een terugblik op DAG 2. De dag dat iedereen lekker op stoom is, de remmen losgaan en het dak: eraf. Op zo'n tweede dag is iedereen de beslommeringen van zijn/haar/hunnies saaie dagelijkse flutleven definitief vergeten en is het dus GROOVEN EN STOEVEN wat de klok slaat. Wat dat Grooven en Stoeven precies betekent, zocht de roze filmpjesploeg uit. Het heeft iets te maken met bier drinken, in je blote bast lopen, Nozem drinken, je stem kwijtraken, nog meer bier drinken en dan SKIK MAAK'N, STRUUK'N DUUK'N, VAN DIZZEN OP 'N FRIZZEN, BROMMERS KIEK'N. Enzovoort. Je zou er toch bijna Nedersaksisch van leren.