Ho jongens en meisjes, we hebben een rubriek, eens in de zoveel tijd stellen we geheel belangeloos het Orakel van Magenta (onszelf) beschikbaar, gratis en voor niets. Jullie stellen vragen, wij beantwoorden ze. Met ditmaal:

"Wie zijn slechter: mannen of vrouwen?" (HombreSecreto)

Beste HombreSecreto, we gaan er gemakshalve even van uit dat deze vraag niet over inparkeren gaat, of over het enigszins dragelijk samenvatten van hoe de dag was, maar over slechtheid in bredere zin, meer specifiek het aanrichten van schade bij anderen. Schade kan hierbij allerlei vormen aannemen - fysiek, mentaal, financieel - het gaat ons om zowel de optelsom van het aangebrachte leed als de ernst ervan.

Graag pakken we er de wetenschap bij, met de kanttekening dat we het vooral moeten hebben van de psychologie, een tak van sport waarbinnen de vrouwtjes oververtegenwoordigd zijn en die bovendien kampt met een replicatiecrisis (wij suggereren geen verband, maar ontkennen hem ook niet).

Allereerst: het hardnekkige idee dat vrouwen empathischer zijn dan hun bepiemelde soortgenoten. Dat hardnekkige idee: klopt, blijkt uit alle onderzoeken die wij onder ogen kregen. Vraag is natuurlijk wel wat je vervolgens met die empathie doet. Neem politiek. Opvallend is dat jonge dames steeds linkser worden, terwijl rechts het goed doet bij de kereltjes. Rechtse mensen zijn eerder geneigd het morele zwaartepunt te leggen bij directe familie en vrienden, linkse mensen bij 'intert entities such as rocks'. Het is natuurlijk hartstikke prijzenswaardig als je begaan bent met de wereld en veel empathie hebt, maar als die zich vervolgens richt op Maaskeien en op Ardenner breukstenen zet het niet per se zoden aan de dijk.