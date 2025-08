Het was de week van het CLONFLICT DER CONFLICTEN. Dan hebben we het natuurlijk over Israël vs Palestina Trump vs Poetin Gordon vs Victor Vlam vs Bram Moszkowicz Els Rechts vs een IQ-test EUS vs JAN SLAGTER. Dat begon er natuurlijk mee dat Eus bij Vandaag Inside zijn vriend (en degene die hem DWDD-famous maakte) Matthijs van Nieuwkerk lelijk voor de bus smeet. Wel ja, eigenlijk begon het daar helemaal niet, het begon op de dag dat er iets goed fout ging in de vormende jaren van Eus. Waar en hoe dat gebeurde weten we niet. Misschien is hij als baby in een ketel met matennaaierdrank gevallen, weten wij veel. Heel verhaal erbij over 'je vrienden kunnen aanspreken op dingen', waarbij steevast weggelaten werd dat hij bij VI helemaal niet zijn vriend ergens op aansprak maar een leugenachtig verhaal ten koste van zijn vriend ophing met beweringen over een niet bestaand 'schokkend filmpje', allemaal ten overstaan van een miljoenenpubliek. Iedereen vond Eus een EIKEL, maar niet Eus' werkgever Jan Slagter, de founding father (en in toenemende mate de Joe Biden) van Omroep MAX. Die koesterde nog de ijdele hoop dat de knuffelturk bij Zomergasten EXCUSES ZOU MAKEN. Hahahaha. Nou: mooi niet. Wat volgde was een tirade van de omroepbaas bij Shownieuws, die onder andere zei dat Eus voor hem 'geen knip voor de neus waard' en 'voor mij afgedaan' was. Daar draaide Slagter toch even een flink meurende omroepkeutel, die hij nu dan toch weer INTREKT. Jan Slagter heeft SPIJT. Er hadden iets te veel Eus-minnende bejaarden opgebeld die door de actie niets meer met Omroep MAX te maken willen hebben, bovendien was de NPO alweer druk bezig met allemaal hemeltergende mediation-gesprekken tussen beide partijen. Kortom: de lol was er wel een beetje af. En Eus, die contractverlening komt eraan jongen.