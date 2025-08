Giethoorn, een dorp dat de afgelopen 10 jaar vooral het nieuws haalde vanwege de achteruit hollende leefbaarheid. Het dorp, ik weet nog hoe het was gelegen in de kop van Overijssel, ging finaal ten onder aan een tsunami aan (met name) Aziatische toeristen. Op de vaarwegen stonden dagelijks files, de houten bruggen raakten overbelast, toeristen stampten met honderden tegelijk door de tuinen van lokale bewoners, die bewoners werden in groeiende mate het dorp uitgejaagd en hun vrijgekomen panden werden vervolgens opgekocht door Chinese investeerders en B&B-uitbaters. Wat er over is van het ooit zo gezellige dorpje, heeft nu een nieuw probleem: er komen niet genoeg toeristen. Althans, het noordelijke deel van het dorp wordt sinds een tijdje massaal overgeslagen en dat komt volgens de lokale ondernemers door GOOGLE MAPS. Die hebben op verzoek van de gemeente de route naar Giethoorn gewijzigd, waardoor dagjesmensen nu slechts naar het 'centrum' (dat in werkelijkheid geen centrum is want Giethoorn is een lintdorp, red.) worden geleid. Het gevolg: alle bootverhuurders ten noorden van het 'centrum' lopen hun omzet mis en dreigen hun zaak te moeten sluiten. In het centrum is het juist weer drukker geworden. Er is inmiddels door 18 ondernemers een BRANDBRIEF naar de gemeente gestuurd om iets aan de schrijnende situatie te doen, want 'de ziel van geheel Giethoorn staat op het spel'. Jeetje. Gedachten en gebeden naar de kapotgemaakte bootjesverhuurders!