Hé daar heb je weer zo'n zure linkse Volkskrantcolumnist die vindt dat talkshows, zoals de talkshow Eva, geen ondernemers meer leeg moet laten lopen over politiek zonder ook maar één kritische vraag te stellen. Flauw hoor, ondernemers hebben juist een ontzettend interessante kijk op politieke dingen, voegen iets toe aan het ingedutte politieke debat en kun je nooit genoeg voor je tv-uitzendingen uitnodigen. Dit, in tegenstelling tot tandartsen en loodgieters, die gewoon hun mond moeten houden als er ondernemers op televisie zijn, bijvoorbeeld bij Eva. Als wij willen weten wat een tandarts ergens van vindt dan zetten we onze DAB+-radio wel op de zender van Olav Mol en Jack Dinges, en als we willen weten wat de loodgieter ergens van vindt dan betalen we wel 300 euro per uur aan een loodgieter. Je moet er toch niet aan denken dat Jack Plooij aan je tanden gaat zitten trouwens. Gaat ie daar een beetje de getapte jongen uithangen met de twee vijf linksboven terwijl die kies eigenlijk heel hard weg wil hollen maar geen kant op kan. Of dat Jack Plooij je riolering komt vervangen, dat lijkt ons nog erger. Dan stroomt er niet alleen poep door je buizen maar ook door je loodgieter. Maar goed. ondernemers op tv over politiek dus, dat MAG NIET van de Volkskrant. Zo had je laatst Joop van den Ende die zich met de politiek ging bemoeien, van de week had je Reinout Oerlemans die iets zei over Trump en een tijdje terug was er iemand, geen idee meer wie, die echt heel erg lang aan het woord was over de verwording van het publieke debat en alleen een kritische vraag kreeg van een half analfabete kapper uit het publiek. Wie was dat ook alweer. Kom op. Iets met een S.