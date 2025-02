Het zou treurig zijn als het niet zo grappig was. Joop van den Ende wil u beschermen tegen de manipulatie van de media en heeft daartoe een paginagrote advertentie gekocht in "de kranten". Dat is dezelfde Joop van den Ende die miljardair is geworden met het verkopen van verschrikkelijke tv-programma's en nog verschrikkelijkere musicals aan een verschrikkelijk publiek, en dezelfde Joop van den Ende wiens bijdrage aan het Nederlandse publieke debat bij zijn laatste talkshowoptreden niet verder kwam dan: 'er moet een regering komen met verstandige mensen'. Joop van den Ende is typisch zo'n man die heel erg veel geld heeft verdiend en daarom denkt dat ie overal verstand van heeft. Net als Elon Musk, zeg maar.

Maar ja. Leg dat Joop van den Ende maar eens uit. Die denkt dat hij het licht heeft gezien omdat hij drie keer door een Volkskrant heeft gebladerd en vier keer de belangen van zijn eigen zakenvriendjes wil verdedigen. Dat levert een 'opiniestuk' (een gekocht opiniestuk, zoals alles in het leven van Joop van den Ende gekocht is) op dat zich nog op zijn welwillendst laat samenvatten als huuu Trump, huuu Musk, huuu Bezos, huuu Zuckerberg, hup publieke omroep (?), hup fusie RTL en DPG (?). Er moet van Van den Ende méér (van uw) geld naar de NPO en (uw) wetten hoeven niet te gelden voor RTL (Duitsers) en DPG (Belgen) om ons te beschermen tegen beïnvloeding van buitenaf. Want als je gemanipuleerd wordt door dichtgetikt Hilversum en/of Duitse en/of Belgische miljardairs dan is het in de wereld van Joop van den Ende (de wereld van De Wereld Draait door) niet erg. Of zoiets.

Zinnetje dat alles zegt over het denken van Ome Joop: "Het denken van veel Nederlanders wordt steeds meer gestuurd door Amerikaanse techbedrijven, Russische trollen en Chinese bots". Aha. Ja. Al die Russische trollen inderdaad, die de hele dag shit op social media posten die niemand leest behalve 'onderzoekers' van De Groene Amsterdammer. En al die Chinese bots, daar hebben we ook ontzettend ons denken door laten beïnvloeden. Wij gaan nu allemaal troep kopen op Ali Express omdat dat dat van Chinese bots moet. En om ons daarvan te redden wil Big Brother Joop dat we ons overleveren aan de grillen van oligarchen als Van Thillo, Van den Ende en Frederieke Leeflang. Mens, ga toch koken.