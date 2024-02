Voor iedereen die gisteren tussen de bomen de formatie niet meer zag, zetten wij hier nog even stap voor stap uiteen waarom NSC uit de formatiegesprekken is gestapt. Eerst was er al er een volkomen heldere mededeling waarin werd aangegeven dat sommige brieven van Plasterk te laat waren. Daarna kwam er een al even heldere uitleg van de NSC-fractie die klip en klaar uit de doeken deed dat TOM STAAL HEEL ONAARDIG PRAAT. Maar toen moest de volslagen transparantie nog komen, omdat Pieter Omtzigt zelf aanschoof bij Hum... HO WACHT EERST EVEN NAAR ELODIE VERWEIJ ELODIE JIJ HAD DE PRIMEUR EEN MINUUT EERDER DAN DE NOS ELODIE WAT GING ER DOOR JE HEEN HOE HEB JE HET VOOR ELKAAR GEKREGEN DAT IEMAND JE EEN APPJE STUURDE EN JIJ DAT GEWOON OP INTERNET GOOIDE ELODIE VERTEL VERTEL VERTEL, het had dus iets te maken met die brieven, en met de financiën, en met mogelijke tegenvallers, maar ook met onderling vertrouwen, en getwitter en HO STOP JOOP VAN DEN ENDE ZEGT DAT HIJ EEN ONDERNEMER IS EN ONDERNEMERS WILLEN SOMS OOK DINGEN WETEN OVER GELD, en waar hem dat vertrouwen nou precies inzat heeft ook wel te maken met de rechtsstaat, en hoe daar intern bij NSC tegenaan werd WACHT EVEN JOOST VULLINGS MAAR HOE VOELDE DAT NOU PIETER IK ZIE AAN JE DAT JIJ GEEN VERTROUWEN HAD HÈ, daar waren afspraken over, die komen in de brief van Plasterk, Omtzigt staat nog steeds open voor de steun aan een extraparlementair HEE JOOP VAN DEN ENDE HEEFT EEN UNIEK PLAN: ER MOET EEN REGERING KOMEN MET VERSTANDIGE MENSEN DIE PROBLEMEN GAAN OPLOSSEN, en daarom had Pieter Omtzigt geen andere keuze dan KIJK NOU JOH ANDRÉ VAN DUIN ZIT OOK AAN TAFEL.

Volkomen helder toch? Dus wat zeuren jullie nou? Denken jullie nou echt dat er intern bij NSC hele andere redenen zijn om uit deze gesprekken te stappen? Nee toch?