Ze gingen het allemaal anders doen. Vernieuwend, geen oude politiek meer, geen doctrines, geen achterkamertjes, geen oude Nokia's met 1 MB geheugen, geen plucheplakkers, geen carousselgedoe enzo met burgemeesters en bestuursvoorzitters. Maar ondertussen staan ze - met hun 4 peilzeteltjes - wel eventjes in een congrescentrum in het midden des lands, in het weekend, naar een Grote Leider te luisteren. HOE ORIGINEEL. Dit topic wordt live bijgehouden want we hebben geen idee wanneer & hoeveel NSC-leden er nu weer opstappen slash het bijltje erbij neergooien slash problemen krijgen met hun gewetenszekerheid. Later meer.