De Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA wilde deze week ineens een algeheel wapenembargo tegen Israël en daar heeft met name een deel van de PvdA-achterban grote moeite mee omdat het tja hoe zeg je dat netjes een MASSAMOORD op Israëliërs mogelijk maakt. Dan zou het natuurlijk logisch zijn om het daar met de PvdA-achterban over te hebben maar vanochtend werd middels een ordebesluit besloten dat NIET te doen. In plaats daarvan wordt een motie van een aantal prominente PvdA-ers (waarschijnlijk soon-to-be EX-PvdA'ers) over afstand doen van de Kamermotie van Kati Piri alleen in de gezamenlijke vergadering met GroenLinks behandeld en daarmee zijn de dissidenten zo goed als KALTGESTELLT. Enniewee, dat gezamenlijke congres staat op het punt van beginnen. Momenteel wordt er nog geluisterd naar een gesprek tussen Kati Piri en Jacinda Ardern, oud-premier van Nieuw-Zeeland. Gaap.