Het zal ongetwijfeld een 'historische dag voor de sociaaldemocratie' zijn met allerlei belangrijke besluiten, maar het was allemaal een stuk minder spannend geweest als de Tweede Kamerfractie van GL-PvdA niet vlak voor dit congres een ommezwaai maakte door te gaan pleiten voor een volledig wapenembargo tegen Israël en daarmee het stoppen met de levering van onderdelen voor de Iron Dome. Een aantal zeer prominente PvdA-dino's (waaronder oud-partijleiders Asscher, Cohen en Melkert) diende op de valreep een motie in om dit besluit te herzien en zodoende belooft het congres van vandaag volop (ballistisch) VUURWERK. Met elkaar in zee, prima. Maar moeten ook de Joden de zee in? Willen we meer of minder Israëlische burgerslachtoffers? Kleurt Nederland na 29 oktober rood of ook de straten van Tel Aviv? Om 10:30 vergaderen de leden van GroenLinks en PvdA los van elkaar en om 14:15 begint het GEZAMENLIJK CONGRES. Het wordt: gezellig.

Update 10:31 - Frans Timmermans opent met een extra toespraak. Begint over de Rode Lijn-demonstratie in Den Haag, herhaalt 'genocidaal geweld' en benadrukt oorlogsmisdaden Netanyahu. Herhaalt dat hij geen defensieve wapens wil leveren aan Israël, maar ziet 'pijn en verdriet' bij mensen die niet van burgerslachtoffers in Israël houden en noemt 'beide redeneringen sluitend'. Oftewel: Timmermans houdt voet bij stuk en hoopt de boel bij elkaar te houden, of dat lukt wanneer de wapenembargo-motie het haalt is de vraag.

Update 10:42 - Lol, een erg slap applaus en een enkele boe-roep als genoemd wordt dat de leden voor een fusie hebben gestemd.

Update 10:47 - Een oud-bestuurslid Fanny Bod zingt nu heel erg vals de Internationale. Geweldig.

Update 11:10 - De proefstemmingen zijn geweest. Driekwart van de PvdA-leden 'heeft er zin in'. Vinden we veel.

Update 11:15 - Er wordt voorgesteld om onder andere de motie van Rood Vooruit over de kwestie-Piri bij het gezamenlijke congres te behandelen. Rood Vooruit noemt het 'een blamage voor de ledendemocratie'. Bestuur steunt het ordevoorstel, 2 mensen roepen 'boe'.

Update 11:20 - Vrouw in de zaal nu heel boos aan het roepen over het ordevoorstel. Desalniettemin AANGENOMEN. Motie over het herzien van het wapenembargo-standpunt wordt NIET behandeld op het PvdA-congres maar pas vanmiddag samen met GroenLinks. Woedende Rood Vooruit-leden in de zaal.

Update 11:23 - Gerdi Verbeet komt met nieuw ordevoorstel namens Rood Vooruit. Bestuur benadrukt: 'We zouden lief zijn voor elkaar'...

Update 11:25 - Verbeet: Ik doe een beroep om rekening te houden met de minderheid en vraag om er toch als PvdA over te praten, niet met een trucje het gesprek onmogelijk maken. Presidium: Ik hoor geen nieuw ordevoorstel.

Update 11:28 - Nou, binnen de PvdA wordt dus NIET meer gesproken over de motie-Piri en daarmee wordt Rood Vooruit vakkundig monddood gemaakt.

Update 11:40 - Indiener andere motie spreekt uit dat ze het een schande vindt dat de motie over Piri niet behandeld wordt en dat Gerdi Verbeet niet serieus werd genomen. Volgende spreker: ik kan me volledig vinden in de vorige inbreng.

Update 11:48 - Nu een inspreker die zorghulp en vuilnisman blijkt te zijn. Die heb je daar dus nog wel.

Update 11:53 - Man met stok sputtert dat DE INTERNATIONALE MOET BLIJVEN. lol

Update 11:57 - Langharige gozer vindt dat ALLE coupletten van de Internationale gezongen moeten worden. Zo. Partijlegende Kelvin Voskuijl zegt het lied te kunnen neusfluiten, dit wordt niet gedemonstreerd. Schande.

Update 12:02 - Oud-voorzitter Hans 'de Trui' Spekman op X: '`Esther Mirjam Sent steekt even rustig een mes in de Sociaal Democratie. Walgelijk.'

Update 12:19 - Lol, een motie over 'geen dure consultancybureau's bij fusie' is met 43,08 procent voor en 43,08 procent tegen verworpen.

Update 12:45 - We lezen dat er zojuist een HUWELIJKSAANZOEK heeft plaatsgevonden op het GroenLinks-congres. SABINE SCHARWACHTER zei JA tegen Paul Smits. Huwelijksreis naar Gaza vast al geboekt.

Update 13:00 - GroenLinks heeft intussen TEGEN het zingen van de Internationale gestemd, PvdA-leden stemden voor.

Update 14:29 - Nou samenvatting van vanochtend? Timmermans blijft bij Iron Dome-standpunt, Rood Vooruit kaltgestellt, motie van Verbeet om PvdA-leden actief te betrekken bij fusie met 70 procent verworpen en een eerbetoon aan Ahmed Aboutaleb in een zo goed als lege zaal. We gaan door.