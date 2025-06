Hé dat is gek. Er zijn dus Kamerleden van GroenLinks-PvdA die tijdens de hoofdelijke stemming over de motie-Piri aangaande het in de steek laten van de bevolking van Israël als die wordt gebombardeerd door boze haatbaarden uit Iran, Libanon, Gaza of een ander ongezellig land, niet hun geweten hebben gevolgd, maar de fractiediscipline. Dat blijkt uit deze uitgebreide reconstructie op basis van anonieme fluisteraars in de T., die wij volledig voor waar aannemen aangezien ons dat in deze discussie nu even lekker uitkomt.

"Onvrede is er over een interview van Piri met NRC (dit interview, GS) waarin ze liet optekenen dat de fractie ’al twee dagen van tevoren wist’ dat Piri de motie ging indienen. Een flagrante leugen, weten PvdA/GL-Kamerleden. Pas op de avond voor het debat waarin de ommezwaai bekend werd gemaakt, werden ze op de hoogte gesteld. Een discussie zoals normaal in de wekelijkse fractievergadering werd afgekapt. Ze moesten het doen met een voldongen feit via een appje. Een deel van hen is daarover ’des duivels’."

Geen discussie, maar een appje. Je zou voor minder een congres wegjoelen.